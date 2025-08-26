Ue, inaccettabile uccisione di giornalisti a Gaza

agenzia

Civili e giornalisti devono essere protetti

BRUXELLES, 26 AGO – “L’uccisione di cinque giornalisti, quattro operatori sanitari e diversi civili” di ieri a Gaza “è del tutto inaccettabile. Civili e giornalisti devono essere protetti dalle leggi internazionali”. “Ribadiamo la richiesta a Israele di rispettare il diritto internazionale umanitario e di garantire che questi attacchi siano indagati, e prendiamo atto delle dichiarazioni delle autorità israeliane secondo cui verrà condotta un’indagine approfondita”. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Anouar El Anouni nel corso del briefing con la stampa.

