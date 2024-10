Ue, interferenze russe senza precedenti su voto moldavo

agenzia

Portavoce, supportiamo l'ambizione di accesso all'Ue del Paese

BRUXELLES, 21 OTT – In Moldavia ci sono state “interferenze senza precedenti” dalla Russia in vista del voto ieri. Il Paese “è stato oggetto di interferenze malevole e manipolazione delle informazioni”, “non nelle ultime settimane o giorni” e l’Ue lo ha verificato “sul campo”. Lo ha detto il portavoce Ue per la politica estera Peter Stano interpellato sull’esito del referendum pro-Ue e delle presidenziali in Moldavia, rinviando a dopo il giudizio degli osservatori Osce per un commento sull’esito delle elezioni. “Continuiamo a supportare l’ambizione di accesso all’Ue della Moldavia”, ha sottolineato il portavoce della Commissione Eric Mamer.

