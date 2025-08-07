Ue, ‘intesa al 15% per noi vale anche per farmaci e chip’

agenzia

'Ottenuto impegno Usa a unica tariffa per tutti i prodotti'

BRUXELLES, 07 AGO – “Abbiamo ottenuto un impegno per un tetto tariffario uniforme del 15% che si applica a tutti i prodotti, e si tratta dell’unico accordo con gli Stati Uniti che non impone tariffe aggiuntive rispetto alle tariffe della nazione più favorita. L’impegno” sancito dall’accordo del 27 luglio “vale anche per farmaci e chip”. Lo ha detto Olof Gill, portavoce della Commissione Ue, nel corso del briefing con la stampa. “L’export di semiconduttori dall’Ue agli Usa è soggetto al 15%” ha spiegato un portavoce aggiungendo che al momento non c’è certezza se sui chip i dazi applicati siano del “15% o pari a zero”, ovvero secondo le esenzioni che avrebbero concordato Usa e Ue. Le parole della portavoce fanno seguito alle dichiarazioni di Donald Trump, che questa notte ha minacciato dazi al 100% a tutti i semiconduttori importati negli Stati Uniti. “Siamo molto soddisfatti del nostro risultato: fino a poche settimane fa si parlava della possibilità di tariffe al 30%, mentre ora siamo riusciti a stabilizzare e mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento transatlantiche, a beneficio della nostra industria e dei consumatori”, ha aggiunto Gill.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA