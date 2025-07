agenzia

Von der Leyen: In un mondo instabile la forza delle partnership

BRUXELLES, 13 LUG – “Presidente indonesiano Prabowo Subianto e io abbiamo raggiunto un accordo politico per promuovere l’accordo di libero scambio. In un mondo instabile, questa è la forza delle partnership”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa con Subianto.

