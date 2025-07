Ue, ‘passi verso annessione Cisgiordania violano diritto’

agenzia

Così un portavoce della Commissione sul voto della Knesset

BRUXELLES, 24 LUG – Quanto al voto della Knesset sulla sovranità sulla Cisgiordania, “l’Ue ha mantenuto una posizione di lunga data di non riconoscimento della sovranità di Israele sui territori occupati da Israele dal 1967, in linea e nel rispetto delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ricordiamo che l’annessione è illegale secondo il diritto internazionale. Pertanto, qualsiasi passo concreto in questa direzione sarebbe considerato una violazione del diritto internazionale”. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea durante il briefing alla stampa.

