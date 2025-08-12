Ue, ‘prematuro parlare di cattivo accordo per l’Ucraina’

agenzia

'Solo speculazioni, ci prepariamo e la nostra posizione chiara'

BRUXELLES, 12 AGO – Ora è “prematuro” parlare di un “cattivo accordo” per l’Ucraina nel quadro del vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, si tratta solo di “speculazioni”. Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea nel corso del briefing con la stampa. “Ci prepariamo al vertice, la nostra posizione è chiara e lavoriamo con l’Ucraina perché la sua posizione sia presente al vertice”, ha sottolineato ricordando la call di domani organizzata dal cancelliere tedesco Merz, alla quale parteciperanno sia Trump sia Volodymyr Zelensky.

