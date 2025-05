Ue propone base europea per la sicurezza nel Mar Nero

agenzia

Kallas, 'hub potrà monitorare accordi di pace Russia-Ucraina'

BRUXELLES, 28 MAG – Nell’ambito della strategia Ue sul Mar Nero – con un capitolo dedicato espressamente alla “sicurezza marittima”, sarà istituito “un polo per la sicurezza marittima nel Mar Nero”. Lo si legge nella proposta della Commissione e dell’alto rappresentante. “La sicurezza marittima nel Mar Nero è essenziale per tutti i settori di cooperazione nella regione, compresi l’economia blu, la pesca e le attività marittime, che non possono essere dissociati gli uni dagli altri”, si precisa. “L’Hub potrà anche monitorare un eventuale accordi di pace tra Ucraina e Russia”, dichiara l’altro rappresentante Kaja Kallas.

