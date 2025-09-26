Ue, ‘su farmaci limite 15% a dazi è polizza assicurativa’

agenzia

'Con gli Usa impegnati ad attuare quando previsto da accordo'

BRUXELLES, 26 SET – “Il limite tariffario globale del 15% per le esportazioni dell’Ue” inserito nell’accordo quadro su prodotti farmaceutici, legname e semiconduttori “rappresenta una polizza assicurativa che garantisce agli operatori economici Ue che non saranno applicate tariffe più elevate. L’Ue e gli Stati Uniti continuano a impegnarsi per attuare gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta, esplorando al contempo ulteriori settori per le esenzioni e una più ampia cooperazione”. Lo sottolinea il portavoce della Commissione Ue Olof Gill commentando l’annuncio di Donald Trump sui nuovi farmaci nel caso in cui la produzione non avvenga in Usa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA