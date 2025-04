Ue, ‘sul tavolo Usa zero dazi per beni industria e auto’

agenzia

Tra punti sovracapacità in acciaio e alluminio e semiconduttori

BRUXELLES, 15 APR – Nel corso degli incontri di ieri del commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, sul tavolo sono stati posti “la nostra offerta di lavorare per ottenere tariffe reciproche zero per zero per tutti i beni industriali, comprese le automobili, il tema della sovraccapacità globale nei settori dell’acciaio e dell’alluminio, la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento nei semiconduttori e nei prodotti farmaceutici”. Lo rende noto un portavoce della Commissione Ue, sottolineando che Bruxelles “continuerà ad affrontare questi colloqui in modo costruttivo. È chiaro che saranno necessari notevoli sforzi congiunti” per un’intesa.

