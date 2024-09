Ue, Ursula Von der Leyen presenta la sua nuova squadra: c’è Raffaele Fitto. Tutti i nomi e i ruoli

STRASBURGO

Il ministro italiani sarà sarà vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme

Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Lo ha annunciato la presidente Ursula Von der Leyen, presentando a Strasburgo la sua nuova squadra. Complessivamente i vicepresidenti saranno sei, tutti esecutivi. Fitto è attualmente ministro per gli Affari Europei e Pnrr nel Governo italiano.

Dei nuovi sei vicepresidenti esecutivi (quattro donne, due uomini) tTre provengono da Stati membri che hanno aderito prima della caduta della Cortina di ferro. E tre provengono da Stati membri che hanno aderito dopo la riunificazione dell’Europa. Dai Paesi baltici, dai Paesi nordici e dall’Europa Orientale. Ministri e primi ministri. Hanno background diversi. Ma tutti hanno un obiettivo comune: rendere l’Europa più forte”. Lo dice la stessa von der Leyen, presentando la squadra in conferenza stampa, dopo averla illustrata nella conferenza dei presidenti dei gruppi politici.