Ue, Usa attuino rapidamente riduzione dei dazi concordata
'Bene ordine esecutivo, attendiamo con ansia l'adeguamento'
BRUXELLES, 06 SET – “Accogliamo con favore questo ordine esecutivo, che rappresenta un passo esecutivo necessario per attuare gli impegni statunitensi in materia di riduzione dei dazi. Attendiamo ora con ansia che gli Stati Uniti attuino rapidamente gli adeguamenti tariffari concordati”. Lo afferma un portavoce della Commissione europea, interpellato sull’ordine esecutivo del presidente Usa Donald Trump sui dazi. L’atto di Trump riguarda anche l’attuazione della dichiarazione congiunta Usa-Ue di fine agosto, che ha fatto seguito al vertice a fine luglio in Scozia tra Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.