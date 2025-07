Ue valuta stretta export verso gli Usa di rottami alluminio

agenzia

Fonti: terzo filone contromisure con restrizioni su esportazioni

BRUXELLES, 13 LUG – Accanto alle contromisure da 21 miliardi sui dazi Usa all’acciaio e alluminio europeo, già approvate dall’Ue e ora sospese, e a quelle per circa 72 miliardi contro le tariffe ‘universali’ di Donald Trump, la Commissione Ue ipotizza un terzo pacchetto di misure relativo alla restrizione di esportazioni su determinati beni. Uno degli esempi più rilevanti, rispetto all’interesse Usa, sarebbe quello di limitare l’export dall’Ue dei rottami di alluminio. E’ quanto si apprende da fonti diplomatiche, dopo la riunione oggi degli ambasciatori dei 27. Sul tema il Coreper ha sostanzialmente dato luce verde alla presidente Ursula von der Leyen. Nel confronto con i 27 dell’Ue, da von der Leyen sarebbe emersa anche una volontà di cercare un forte coordinamento con gli altri partner commerciali dell’Unione europea, come il Giappone, il Canada, l’America Latina, o la Corea del Sud, si apprende ancora da fonti diplomatiche. Sul secondo pacchetto di contromisure dell’Ue, quello che al momento vale circa 72 miliardi, ci dovrebbe essere un confronto politico al Consiglio Ue Affari Esteri Trade domani, anche se formalmente il lavoro sul pacchetto non è stato da ritenersi concluso. Tra i Paesi Ue che hanno espresso sostegno all’impostazione presentata da von der Leyen ci sarebbe anche l’Italia, che nel corso del Coreper sarebbe intervenuta però per esprimere cautela rispetto all’ipotesi di utilizzare in questa fase lo Strumento anti-coercizione, si apprende da altre fonti diplomatiche.

