Ue, via libera a misure restrittive per media russi

agenzia

Stop a Ria Novosti, Voice of Europe, Izvestia, Russia Gazeta

BRUXELLES, 15 MAG – Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 ad una serie di misure restrittive nei confronti di 4 media russi: Voice of Europe, Ria Novosti, Izvestia e Russia Gazeta. Le misure si iscrivono nella strategia di contrato dell’Ue alle interferenze di Mosca in vista delle Europee. L’approvazione è arrivata nella riunione degli ambasciatori iniziata questa mattina, dove al di là del bando ai 4 media russi, si discuterà del quattordicesimo pacchetto di sanzioni, che si punta ad approvare nelle prossime settimane.

