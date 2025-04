agenzia

BRUXELLES, 26 APR – La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump “nel loro breve scambio hanno concordato di incontrarsi”. Lo fa sapere la portavoce di von der Leyen spiegando che l’incontro non sarà oggi e che per il momento non si sono ulteriori dettagli.

