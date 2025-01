Ufficio Netanyahu, piano fermo se Hamas non comunica nomi

agenzia

Premier israeliano chiede l'elenco

TEL AVIV, 18 GEN – “Non proseguiremo con il piano finché non riceveremo l’elenco degli ostaggi che saranno liberati, come concordato. Israele non tollererà violazioni dell’accordo. La responsabilità esclusiva è di Hamas”. Lo rende noto con un comunicato l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu dopo che, nonostante diversi indiscrezioni, Hamas non ha ancora consegnato i nomi delle tre donne che saranno rilasciate domani.

