Ultimatum di Trump ad Hamas, ‘liberate tutti gli ostaggi’

agenzia

'E' il mio ultimo avviso, altrimenti ci saranno conseguenze'

WASHINGTON, 07 SET – Donald Trump ha dato un ultimatum ad Hamas: “Devono liberare tutti gli ostaggi o ci saranno delle conseguenze. Li ho avvertiti”, ha scritto il presidente su Truth. “Tutti vogliono che gli ostaggi tornino a casa. Tutti vogliono che questa guerra finisca. Gli israeliani hanno accettato le mie condizioni. È ora che anche Hamas le accetti”, ha ammonito Trump su Truth. “Ho avvertito Hamas delle conseguenze se rifiuta. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro!”, ha minacciato il presidente americano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA