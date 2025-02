‘Ultimatum Trump a alcuni funzionari Fbi, lasciate o licenziati’

agenzia

Wp, mentre Patel è impegnato in audizione in Congresso

NEW YORK, 31 GEN – L’amministrazione Trump ha ordinato a diversi alti funzionari dell’Fbi di lasciare il loro incarico nell’arco di giorni oppure saranno licenziati. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali l’ultimatum arriva mentre Kash Patel, nominato da Donald Trump alla guida dell’Fbi, è impegnato nell’audizione per la sua conferma in Senato.

