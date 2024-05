Un agente ha sparato durante sgombero del campus della Columbia

agenzia

Nessun è rimasto ferito, non c'erano studenti nelle vicinanze

NEW YORK, 02 MAG – Un agente della polizia di New York ha sparato durante lo sgombramento dell’accampamento dei manifestanti pro-Gaza alla Columbia University. Secondo quanto riferito dalle autorità, il poliziotto ha fatto fuoco all’interno di Hamilton Hall. Nessun è rimasto ferito perché in quel momento nelle vicinanze c’erano altri agenti e non studenti.

