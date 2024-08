Un anno dopo, fiori e omaggi per ricordare la morte di Prigozhin

agenzia

Improvvisato un memoriale a Mosca 'per elogiare il suo coraggio'

MOSCA, 23 AGO – Un anno dopo la sua morte, russi di tutte le età, in abiti civili o in uniforme, hanno celebrato oggi la memoria di Yevgeny Prigozhin, il leader del gruppo paramilitare Wagner, che ha osato sfidato a Vladimir Putin. Il monumento improvvisato si trova su un marciapiede di Mosca, a poche centinaia di metri dal Cremlino: fiori, rose rosse e bianche, sono stati appoggiati ai piedi di un muro pieno di foto in bianco e nero e a colori, degli uomini di Wagner caduti in combattimento. Yevgeni Prigozhin, ex detenuto diventato uomo d’affari vicino al Cremlino, è morto il 23 agosto 2023 in un incidente aereo in circostanze poco chiare. Due mesi prima, i combattenti di Wagner si erano ribellati al governo e avevano marciato sulla capitale russa. Accusato di “tradimento” da Vladimir Putin, il loro leader alla fine ha fatto marcia indietro e ha ordinato loro di “tornare” ai loro accampamenti. Oggi rimane venerato da molti russi che lo vedono come un patriota. La sua morte? “Per me è un duro colpo”, dice un uomo dal volto nascosto. “Ha cercato di dire le cose come stanno”, aggiunge, definendo l’ammutinamento un “errore”, ma elogiando il fondatore di Wagner per aver osato dire la verità al potere. Conosciuto per i suoi discorsi diretti e fioriti, Yevgeny Prigozhin reclutò decine di migliaia di uomini, molti dei quali erano detenuti, per combattere alcune delle battaglie più sanguinose dell’offensiva russa in Ucraina. Migliaia di combattenti del suo gruppo furono uccisi nel 2023 durante la battaglia per Bakhmut, nell’Ucraina orientale, un assalto che lui stesso definì un “tritacarne” e che si concluse con la completa distruzione di questa città. “Per me è coraggio, carisma, eroismo”, ha detto Alexei Bogomolov, uno studente di 23 anni in piedi davanti al memoriale. “E per quanto riguarda Yevgeni Prigozhin, a dire il vero, credo con tutto il cuore che sia ancora vivo”, aggiunge.

