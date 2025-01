Un britannico tra le 14 vittime dell’attacco a New Orleans

agenzia

Si tratta di un 31enne di Chelsea

ROMA, 04 GEN – Tra le 14 persone uccise nell’attacco di Capodanno a New Orleans c’è anche un uomo britannico. Lo riporta il Guardian citando la polizia metropolitana. Si tratta di Edward Pettifer, 31enne di Chelsea, quartiere londinese. “Un figlio, fratello, nipote e amico meraviglioso per così tante persone” ha commentato la famiglia dell’uomo che, secondo il medico legale di New Orleans, è morto per “ferite da corpo contundente”. “L’intera famiglia è devastata dalla tragica notizia della morte di Ed a New Orleans. Era un figlio, fratello, nipote e amico meraviglioso per così tante persone”, ha fatto sapere la famiglia della vittima esprimendo “pensieri per le altre famiglie che hanno perso i loro familiari a causa di questo terribile attacco”.

