Un ex ministro cileno tra i 100 leader del clima per Time

Marcelo Mena è impegnato nella lotta contro l'impatto del metano

SANTIAGO DEL CILE, 12 NOV – L’ex ministro dell’Ambiente cileno Marcelo Mena è stato inserito tra i 100 principali leader ambientali del mondo dalla rivista statunitense Time, secondo la classifica pubblicata oggi. Mena, che ha guidato il dicastero dell’Ambiente durante il secondo mandato dell’ex presidente Michelle Bachelet (2014-2018), è attualmente l’amministratore delegato del Global Methane Hub, dove guida un fondo che sta investendo quasi 500 milioni di euro in iniziative per mitigare le emissioni di metano in tutto il mondo. Il cileno è presente nella categoria Leaders della pubblicazione e condivide il podio con personaggi del calibro di Bill Gates e del principe britannico Harry, che fanno parte della categoria Titans, dove il volto principale è il presidente della Banca Mondiale Ajay Banca. La rivista spiega che, per identificare i “change-maker” di quest’anno, i redattori di Time hanno trascorso mesi a esaminare nomi provenienti da tutta l’economia. “Abbiamo valutato i risultati misurabili e scalabili rispetto alle promesse e agli annunci ed abbiamo privilegiato le azioni più recenti”, si legge nella pubblicazione.

