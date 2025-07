Un ferito per una cornata alla festa dei tori di Pamplona

agenzia

Nella seconda corsa di San Firmino altri 6 partecipanti contusi

MADRID, 08 LUG – Un 38enne è risultato ferito da un’incornata di un toro durante una delle tradizionali corse temerarie che caratterizzano la festa di San Firmino a Pamplona, in Spagna. Lo si apprende dal bollettino ufficiale diramato dai servizi sanitari. Nella stessa corsa, la seconda delle otto previste in questa edizione 2025 di San Fermino, altri sei partecipanti hanno subito contusioni. L’entità della ferita per cornata e delle contusioni al momento non è stata resa nota ufficialmente. Secondo l’agenzia Efe, l’uomo raggiunto dall’incornata è stato colpito all’altezza di un’ascella. Come ogni anno, una dei principali eventi di questa festa tradizionale, vissuta con molta partecipazione dagli abitanti di Pamplona e da turisti e appassionati, è proprio quello dei cosiddetti ‘encierros’: ovvero le corse in cui, lungo un percorso prestabilito, una mandria di tori viene lanciata a tutta velocità e decine di persone vi si mettono davanti, cercando di schivarli. Nella corsa di stamattina, sono stati impiegati tori dell’allevamento Cebada Gago, situato in provincia di Cadice.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA