Un italiano ucciso nella sua casa in Tunisia

agenzia

Il corpo dell'uomo ritrovato a Sousse. Farnesina segue il caso

ROMA, 22 GEN – Un italiano è stato ucciso nella sua casa in Tunisia, a Sousse. L’uomo, un 73enne marchigiano residente in Italia ma con una proprietà per le vacanze nel Paese nordafricano, è stato aggredito e gli sono stati rubati l’auto ed il cellulare, riferiscono all’ANSA fonti che conoscevano la vittima, un ex professore di latino e greco. Ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione. L’ambasciata a Tunisi, in raccordo con la Farnesina – sottolineano fonti del ministero degli Esteri interpellate sulla vicenda -, segue il caso e sta prestando assistenza alla famiglia del connazionale.

