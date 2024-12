Un italo-tedesco ferito nell’attentato a Magdeburgo, non è grave

agenzia

E' un dipendente Volkswagen di 39 anni, operato alle gambe

ROMA, 22 DIC – Un cittadino italo-tedesco è rimasto ferito nell’attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo. Secondo quanto apprende l’ANSA, il ferito è il 39enne Marco Forcinati, dipendente della Wolkswagen. L’uomo, nato a Gifhorn, nella Bassa Sassonia, e residente a Wolfsburg è attualmente ricoverato in ospedale, dopo aver subito un intervento alle gambe e alla caviglia, ma non è in pericolo di vita. Sia lui che i familiari sono in contatto con la Farnesina.

