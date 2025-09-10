Un lungomare intitolato a Trump, la prima pietra di Netanhyau a Bat Yam

tel aviv

Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha partecipato oggi alla cerimonia di posa della prima pietra della nuova passeggiata sul lungomare di Bat Yam che sarà intitolata al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme all’ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee.

«Il Presidente Trump mi ha parlato più volte dei beni immobili sul mare. Mi ha detto che qui abbiamo delle proprietà costiere straordinarie. Mi ha parlato di un luogo poco più a sud da qui, Gaza. Ha detto che dovrebbe diventare un posto di pace, prosperità e buona vita, e non di terrorismo. E aveva ragione», ha dichiarato Netanyahu.