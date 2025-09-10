tel aviv
Un lungomare intitolato a Trump, la prima pietra di Netanhyau a Bat Yam
Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha partecipato oggi alla cerimonia di posa della prima pietra della nuova passeggiata sul lungomare di Bat Yam che sarà intitolata al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme all’ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee.
«Il Presidente Trump mi ha parlato più volte dei beni immobili sul mare. Mi ha detto che qui abbiamo delle proprietà costiere straordinarie. Mi ha parlato di un luogo poco più a sud da qui, Gaza. Ha detto che dovrebbe diventare un posto di pace, prosperità e buona vita, e non di terrorismo. E aveva ragione», ha dichiarato Netanyahu.
«Stiamo onorando il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca. Ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, ha trasferito lì l’ambasciata americana, ha riconosciuto la nostra sovranità sulle Alture del Golan, si è ritirato dal disastroso accordo nucleare con l’Iran, ci ha aiutato a contrastare la minaccia nucleare iraniana, e ha fatto molte altre cose. È un vero amico e sono orgoglioso di essere qui per rendere omaggio al Presidente Trump», ha detto.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA