Un morto e 9 feriti nel rogo della piattaforma Pemex in Messico

agenzia

La compagnia petrolifera aggiorna i dati dell'incidente

CITTÀ DEL MESSICO, 07 APR – Il colosso energetico statale messicano, Pemex, ha aggiornato il bilancio dell’incendio divampato ieri sera nella sua piattaforma off-shore, a Campeche, segnalando che i lavoratori rimasti coinvolti nel rogo sono 14, che uno di questi è morto, altri due sono in condizioni gravi, mentre quattro sono stati dimessi. Secondo il dettaglio fornito in un comunicato pubblicato su X, due dei cinque lavoratori di Pemex soccorsi hanno riportato ustioni di primo e secondo grado, altri due si trovano in condizioni di salute stabile, mentre il quinto sarà trasferito a Città del Messico a causa delle gravi condizioni. I tre dipendenti di Diavaz sono stati dimessi, così come uno dei sei lavoratori di Coter. Tre lavoratori di Coter con ustioni di primo e secondo grado sono ricoverati in condizioni di salute stabili; un lavoratore è grave, mentre un altro è morto. Sul posto sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

