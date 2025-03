Un morto in un attentato ad Haifa, 15enne tra i feriti

agenzia

Wafa, 2 civili uccisi dalle forse israeliane a Gaza

TEL AVIV, 03 MAR – Un uomo di circa 70 anni è stato ucciso nell’attacco terroristico a Haifa, come riferiscono i medici del servizio ambulanze israeliano. Tra le altre quattro persone ferite, un ragazzo di 15 anni. Il portavoce del servizio ambulanze Magen David Adom, Zaki Heller, ha riferito che cinque persone sono rimaste ferite nell’accoltellamento alla stazione centrale degli autobus di Hamifratz a Haifa. Una è in condizioni critiche, tre in gravi condizioni e una in condizioni moderata. Secondo la polizia l’attentato è stato compiuto da due terroristi: uno ha aperto il fuoco, mentre il secondo ha accoltellato i passanti. Secondo l’agenzia di stampa palestinese, questa mattina due civili sono stati uccisi dalle forze israeliane nel centro di Rafah, a sud della Striscia di Gaza.

