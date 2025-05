Un serpente mette ko i treni ad alta velocità Tokyo-Osaka

agenzia

Bloccato il Tokaido Shinkansen, rettile ha causato un blackout

ROMA, 01 MAG – Una delle linee ferroviarie ad alta velocità più trafficate del Giappone si è fermata dopo che un serpente si è impigliato in una linea elettrica, provocando un’interruzione di corrente. Lo riporta la Bbc sottolineando che i treni Tokaido Shinkansen, in servizio tra Tokyo e Osaka, sono stati ieri costretti a fermarsi per quasi due ore. L’episodio è accaduto durante la Golden Week che comprende quattro festività nazionali in sette giorni e che registra storicamente uno dei picchi degli spostamenti con i treni e gli aerei verso le località turistiche.

