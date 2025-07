Un superyacht in fiamme nel porto di Saint-Tropez: i passanti riprendono l’incendio

Mondo

Due i feriti che hanno ricevuto assistenza medica per l'inalazione del fumo

Uno yacht di lusso di 41 metri battente bandiera maltese, il Sea Lady II, è in fiamme da ieri sera nel porto di Saint-Tropez: due uomini hanno ricevuto assistenza medica sul posto per “inalazione di fumo”, mentre una trentina di vigili del fuoco sono ancora impegnati a domare l’incendio. “Tutti hanno evacuato l’imbarcazione”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Afp il comando regionale della gendarmeria. L’incendio, divampato poco dopo le 20:15, è stato “accidentale” e “probabilmente è stato causato da un problema elettrico”, ha affermato la gendarmeria. Poco dopo la mezzanotte, l’incendio “non era ancora domato” e si era esteso ai “tre ponti superiori” dell’imbarcazione, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco, aggiungendo che “tutte le imbarcazioni vicine sono state rimosse per prevenire qualsiasi rischio di propagazione” ed è stata installata una barriera antinquinamento. Costruito nel 1986 e ristrutturato nel 2024, il Sea Lady II è disponibile per il noleggio a 80.000 euro a settimana, escluse le spese, durante l’alta stagione. Secondo il sito web di noleggio yacht Charterindex, può ospitare otto membri dell’equipaggio e fino a 10 passeggeri nelle sue cinque cabine, tutte dotate di bagno privato.

