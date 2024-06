Un uomo muore dopo un peeling, il Brasile vieta l’uso del fenolo

agenzia

La misura resterà in vigore durante le indagini sulla sostanza

BRASILIA, 25 GIU – L’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) del Brasile ha vietato la vendita di prodotti a base di fenolo e il loro utilizzo in procedure sanitarie o estetiche. La decisione entra in vigore oggi con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’iniziativa arriva dopo la morte di un giovane imprenditore a San Paolo, all’inizio del mese, che si era sottoposto ad un peeling al fenolo. In una dichiarazione, l’autorità afferma che il divieto rimarrà in vigore durante le indagini sui potenziali danni associati all’uso della sostanza chimica. “La misura precauzionale adottata dall’Anvisa – si spiega – mira a salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei brasiliani”.

