Una barca carica di turisti affonda nel Mar Rosso durante un’escursione: 17 persone risultano disperse

L'INCIDENTE

Una barca con oltre 30 turisti e 14 membri dell’equipaggio è affondata nel Mar Rosso, vicino a Marsa Alam, causando la scomparsa di diverse persone. L’incidente è avvenuto durante un’escursione subacquea e le operazioni di ricerca sono in corso. Ventotto persone sono state salvate, mentre 17 persone risultano tuttora disperse. Non risultano italiani tra i dispersi fa sapere la Farnesina. Le autorità locali stanno indagando sulle cause del naufragio.

L’imbarcazione ‘Sea Story’ trasportava 31 turisti di diverse nazionalità, oltre a un equipaggio di 14 persone. Le prime informazioni indicano che il naufragio è avvenuto nella zona di Shaab Sataih, a nord della città di Marsa Alam.

«La segnalazione» del naufragio «è stata ricevuta dal centro di controllo della provincia del Mar Rosso alle 5:30 del mattino, proveniente dalla sala operativa dei soccorsi. Il rapporto indicava un segnale di soccorso emesso da un membro dell’equipaggio della barca, che stava effettuando un’escursione di immersioni partita dal porto di Port Ghalib, a Marsa Alam» con durata prevista «dal 24 novembre 2024 al 29 novembre» e rientro «alla marina di Hurghada».

Il Maggiore Generale Amr Hanafi, Governatore del Mar Rosso, ha annunciato che alcuni sopravvissuti all’affondamento della barca turistica “Sea Story” sono stati ritrovati nella zona di Al-Ghadir a Wadi El-Gamal, sottolineando la continuazione di intense operazioni di ricerca in coordinamento con la Marina Militare e le Forze Armate. Il governatore ha spiegato che l’aereo di ricerca e salvataggio è riuscito a trasportare una parte dei sopravvissuti per ricevere le cure mediche necessarie, mentre il resto dei sopravvissuti è stato assicurato sul posto fino all’arrivo della fregata “Al-Fateh”, che si sta muovendo per trasportarli in salvo.