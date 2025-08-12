agenzia
Una delegazione russa sarà in Corea del Nord il 14-15 agosto
Lo riferisce la Duma, ripresa dall'agenzia Interfax
MOSCA, 12 AGO – Una delegazione russa di cui farà parte anche il presidente della Duma, Viaceslav Volodin, visiterà la Corea del Nord dal 14 al 15 agosto: lo riporta l’agenzia Interfax citando l’ufficio stampa della Duma. La delegazione russa dovrebbe prendere parte anche alle celebrazioni della fine del dominio giapponese sulla penisola coreana.
