agenzia

Lo riportano i media israeliani

NEW YORK, 13 GIU – Una donna è rimasta uccisa negli attacchi iraniani a Israele. La donna di 60 anni, colpita nell’area di Tel Aviv, è morta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Lo riportano i media israeliani parlando di 60 feriti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA