Una taglia sui sicari del direttore del carcere di Bogotà

agenzia

Fernandez aveva ricevuto ripetute minacce per le misure adottate

BOGOTÀ, 17 MAG – Il comune di Bogotà ha offerto una ricompensa fino a 50 milioni di pesos (12mila euro) per informazioni per individuare l’assassino del direttore del carcere La Modelo, uno dei penitenziari più importanti della Colombia. Secondo le autorità, il colonnello di polizia in pensione Elmer Fernandez, nelle ore passate, è stato attaccato e ucciso da sicari mentre era a bordo di un veicolo di servizio, nel nord della capitale. Nei giorni precedenti, Fernandez aveva ricevuto ripetute minacce a causa delle misure adottate per riportare l’ordine nel penitenziario.

