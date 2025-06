Undici morti per inondazioni improvvise in Pakistan

agenzia

Rischio alto almeno fino a martedì, secondo gli esperti

PESHAWAR, 28 GIU – Undici persone sono morte a causa di inondazioni improvvise nelle zone montuose del Pakistan nord-occidentale all’inizio della stagione dei monsoni. Lo ha annunciato l’Autorità Provinciale per la Gestione dei Disastri nella notte tra venerdì e sabato. “Le inondazioni improvvise hanno ucciso 11 persone, tra cui quattro bambini e tre donne, e ne hanno ferite altre sei” venerdì, mentre “56 case sono state danneggiate, sei delle quali completamente distrutte”, si legge in un rapporto dell’Autorità Provinciale del Khyber-Pakhtunkhwa. Il rapporto specifica che dieci delle persone uccise si trovavano nella valle dello Swat, dove, secondo i media locali, un’improvvisa inondazione del fiume ha travolto intere famiglie che si trovavano sulle sue rive. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che il rischio di forti piogge e quindi di possibili inondazioni improvvise rimane elevato almeno fino a martedì. A maggio, almeno 24 persone sono morte in violente tempeste in Pakistan, che questa primavera ha registrato diversi eventi meteorologici estremi, tra cui grandinate senza precedenti.

