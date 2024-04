Unesco, il Sudafrica è un modello di multilinguismo

agenzia

Azoulay, importante l'istruzione nella lingua materna

ROMA, 18 APR – La direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay è in visita ufficiale in Sudafrica. L’obiettivo della visita è promuovere l’accesso dei giovani ad un’istruzione di qualità e proteggere il patrimonio culturale e naturale dell’area. “Mentre il 40% della popolazione mondiale non ha accesso ad un’istruzione nella lingua che parla e comprende – sottolinea Azoulay – il Sudafrica è un modello di multilinguismo con 11 lingue ufficiali riconosciute e insegnate”. E’ dimostrato che l’istruzione nella lingua materna favorisce l’acquisizione di competenze e rende più facile per i bambini apprendere altre lingue in futuro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA