Ungheria deferita a Corte Ue per legge a tutela sovranità

agenzia

In vigore dal dicembre 2023

BRUXELLES, 03 OTT – La Commissione europea ha deciso di deferire l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Ue per la legge ‘a tutela della sovranità’ in vigore dal dicembre 2023. Lo comunica l’esecutivo Ue in una nota. Il provvedimento istituisce un ‘ufficio per la difesa della sovranità’, incaricato di indagare su attività specifiche che si dice siano svolte nell’interesse di un altro Stato, un’organizzazione o una persona fisica stranieri, presumibilmente in grado di violare o mettere a repentaglio la sovranità dell’Ungheria; e su organizzazioni le cui attività, usando finanziamenti stranieri, influenzano presumibilmente l’esito delle elezioni.

