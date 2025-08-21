Ungheria ribadisce, ‘contrari all’adesione di Kiev all’Ue’

agenzia

Ministro smentisce le pressione di Trump: 'Mai successo'

BUDAPEST, 21 AGO – Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha smentito con forza che Donald Trump abbia telefonato al premier Viktor Orban chiedendogli di non ostacolare l’adesione dell’Ucraina all’Ue. “Non è successo, e la nostra posizione non è cambiata: siamo contrari all’ingresso” di Kiev nell’Unione, ha comunque ribadito il ministro parlando ai giornalisti.

