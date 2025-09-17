Unhcr, 61 dispersi in un secondo naufragio al largo della Libia

agenzia

Altre 50 vittime in un incendio di una barca domenica

ROMA, 17 SET – Altre 61 persone, per lo più rifugiati sudanesi, sono disperse dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della Libia sabato, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, in uno dei due incidenti mortali del fine settimana. “L’Unhcr è profondamente rattristato dal secondo tragico incidente avvenuto al largo di Tobruk il 13 settembre, in cui una barca che trasportava 74 persone, per lo più rifugiati sudanesi, si è capovolta” scrive. “Solo 13 persone sono sopravvissute e decine risultano ancora disperse”. Una precedente notizia riportava almeno 50 morti in seguito all’incendio di un’altra barca domenica.

