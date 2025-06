Unicef, ‘a Gaza grave siccità provocata dai danni di guerra’

agenzia

'Solo 40% strutture idriche funziona, bimbi moriranno di sete'

ROMA, 20 GIU – Gaza sta subendo una siccità provocata dall’uomo, e in particolare dai danni di guerra, mentre il suo sistema idrico collassa. Lo ha denunciato a Ginevra l’agenzia dell’Onu per l’infanzia, l’Unicef, citata dal quotidiano britannico Guardian. “I bambini cominceranno a morire di sete. Solo il 40% delle strutture per la produzione di acqua potabile rimangono in funzione”, ha detto a Ginevra il portavoce dell’Unicef, James Elder. Ieri l’Unicef ha detto che a maggio a più di 5.000 bambini nella Striscia è stata diagnosticata la malnutrizione. Si tratta di un aumento del 50% rispetto ad aprile e del 150% rispetto a febbraio, quando era in vigore un cessate il fuoco e gli aiuti stavano entrando a Gaza.

