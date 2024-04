Unicef, ‘allarmante aumento delle vittime tra bimbi in Ucraina’

agenzia

A marzo uccisi o feriti almeno 57 minori, il doppio di febbraio

ROMA, 13 APR – “L’Unicef è profondamente preoccupato per il forte aumento del numero di bambini vittime in Ucraina, dato che molte aree continuano ad essere colpite da attacchi intensivi, a 780 giorni dall’escalation della guerra”. E’ quanto si legge in una nota dell’organizzazione. “Secondo l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, solo a marzo sono stati uccisi o feriti almeno 57 bambini, il doppio rispetto a febbraio – prosegue la nota – . Temiamo che questo andamento possa continuare. A dieci giorni dall’inizio di aprile, secondo le notizie, almeno 23 bambini sono già stati uccisi o feriti in attacchi. Ogni bambino ucciso o ferito provoca un dolore immenso per le loro famiglie, amici e comunità. I nostri pensieri più sentiti sono con loro”. Dall’escalation della guerra nel 2022, 1.957 bambini sono stati uccisi o feriti, scrive l’Unicef. Trattandosi di rapporti verificati dall’Onu, il numero reale è probabilmente più alto. Migliaia di case, scuole e ospedali sono stati danneggiati o distrutti. Gli attacchi alle infrastrutture critiche, anche nelle ultime settimane, hanno causato black-out che hanno interrotto la fornitura di acqua, l’assistenza sanitaria, l’istruzione e altri servizi vitali per i bambini. “Gli attacchi contro i bambini e i civili devono cessare. I bambini non sono un obiettivo. Devono essere protetti in ogni momento. Soprattutto, ai bambini ucraini deve essere data la possibilità di vivere in pace e di godere di nuovo della loro infanzia”, conclude la nota.

