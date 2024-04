Unicef, consegnate 100mila dosi di vaccino in Ucraina

agenzia

Contro il morbillo, la parotite e la rosolia

ROMA, 05 APR – L’Unicef, con il sostegno del governo del Giappone e della United States Agency for International Development (Usaid), ha consegnato all’Ucraina 108.200 dosi di vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia (Mmr), rafforzando il programma nazionale di vaccinazione. “Questa fornitura di vaccini è sufficiente per fornire una dose ciascuno a 100.000 bambini. La vaccinazione è l’unica protezione contro il morbillo, poiché non esiste una cura. La vaccinazione aiuta a proteggere il bambino e a prevenire la diffusione dei contagi, il che è particolarmente importante in tempo di guerra”, afferma Munir Mammadzade, Rappresentante dell’Unicef in Ucraina. “Due dosi di vaccino MMR, somministrate a 12 mesi e a 6 anni, forniscono una protezione efficace. Ricordiamo ai genitori l’importanza di vaccinare i propri figli in tempo”, ha aggiunto, si legge in una nota. Nel 2023 sono stati segnalati 55 casi di morbillo in 13 regioni dell’Ucraina, tra cui 31 casi fra i bambini. In tempi di guerra, l’affollamento, anche nei rifugi durante gli attacchi aerei, è un ulteriore fattore di rischio per la diffusione, rendendo cruciale la vaccinazione tempestiva di bambini e adulti contro il morbillo e altre malattie prevenibili da vaccino. Nell’ultimo anno, il 92,4% dei bambini di un anno in Ucraina è stato vaccinato contro il morbillo. “La vaccinazione non protegge solo il bambino vaccinato, ma anche coloro che non possono ricevere le vaccinazioni a causa di controindicazioni mediche. Le scuole e gli altri ambienti in cui i bambini si riuniscono dovrebbero essere spazi sicuri per tutti”, afferma Ihor Kuzin, medico sanitario ucraino. Nel 2023, l’Unicef ha inoltre fornito e consegnato all’Ucraina 700.000 dosi di vaccino MMR.

