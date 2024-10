Unicef, in un anno 14 mila bambini uccisi a Gaza e Cisgiordania

agenzia

Altre migliaia feriti o vivono in condizioni terribili

ROMA, 08 OTT – Da ottobre del 2023 “14.000 bambini a Gaza e in Cisgiordania, secondo le notizie in nostro possesso, sono stati uccisi, altri migliaia sono stati feriti e tutti vivono nella paura e in condizioni terribili. I bambini non sono un obiettivo. Hanno bisogno di un cessate il fuoco adesso”. Lo scrive l’Unicef sul suo profilo X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA