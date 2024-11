Unifil molto preoccupata per attacchi a Forze armate Libano

agenzia

In recenti attacchi morti 45 soldati

NEW YORK, 25 NOV – “La missione dell’Onu in Libano (Unifil), è seriamente preoccupata per i numerosi attacchi alle Forze armate libanesi all’interno del territorio del Paese, nonostante il loro dichiarato non coinvolgimento nelle ostilità in corso tra Hezbollah e Israele. I recenti attacchi hanno causato la morte di 45 soldati delle Forze armate libanesi, come riferisce la Laf”, ha detto il portavoce dell’Onu, Stephane Dujarric.

