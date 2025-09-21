Unione europea, Onu e Unione Africana, intesa per i migranti dalla Libia

New York

«L’Unione europea, l’Onu e l’Unione Africana sostengono la tabella di marcia delle Nazioni Unite per rilanciare il processo politico in Libia e ribadiscono il loro impegno ad affrontare la questione della migrazione in linea con gli standard internazionali umanitari e sui diritti umani, anche attraverso la task force tripartita Unione Africana-Unione Europea-Nazioni Unite sulla situazione dei migranti e dei rifugiati in Libia». E’ un passaggio del documento congiunto diffuso al termine dell’incontro trilaterale, a margine dell’Assemblea dell’Onu a New York tra la Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e António Costa, presidente del Consiglio europeo, con Mahmoud Ali Youssouf, presidente della Commissione dell’Unione africana (Auc) e António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite.

