Un’italiana presiede il rimpatrio dei venezuelani dagli Usa

È Camilla Fabri, moglie del ministro delle Industrie Alex Saab

CARACAS, 17 GIU – L’ex modella italiana Camilla Fabri è la nuova presidente della ‘Misión vuelta a la patria’ (Missione torna in patria), il programma sociale di punta del governo del presidente Nicolás Maduro che offre assistenza alle migliaia centinaia di migranti venezuelani espulsi dagli Stati Uniti. Lo rendono noto i media statali del Venezuela. La Misión gestisce voli settimanali di rimpatrio di venezuelani espulsi dagli Usa dopo un accordo tra Maduro ed il governo di Donald Trump, come quello arrivato oggi a Caracas con a bordo altri 135 cittadini espulsi dal Texas su un aereo della Omni Air International, una compagnia aerea statunitense di voli charter. La 30enne Fabri, nata a Roma e moglie del 53enne imprenditore colombiano Alex Saab, ministro delle Industrie di Maduro, è anche viceministra della Comunicazione internazionale del Ministero degli Affari esteri del Venezuela. “Ha una carriera nella difesa e protezione dei diritti fondamentali e ha contribuito all’assistenza dei migranti connazionali colpiti dalle politiche xenofobe delle autorità degli Stati Uniti e di El Salvador”, hanno reso noto oggi i media statali del Venezuela, in merito alla presidenza di Fabri del programma sociale di punta del governo di Caracas. Saab, additato dalla giustizia degli Stati Uniti come uno dei presunti prestanome di Maduro nel riciclaggio internazionale di denaro, è stato detenuto per tale motivo in un carcere di Miami, in Florida, fino a quando, nel dicembre 2023, è stato incluso in uno scambio di prigionieri tra il governo di Maduro e quello di Joe Biden. Fabri aveva dato visibilità alla campagna per chiedere la sua liberazione, presentandolo come un martire della rivoluzione venezuelana detenuto per motivi politici. Nel 2019 la Guardia di finanza italiana aveva sequestrato preventivamente beni attribuibili a Saab, a uno dei suoi soci, e alla stessa Fabri per oltre sei milioni di euro, compreso un appartamento in Via Condotti a Roma.

