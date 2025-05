Unrwa, molto difficile distribuire gli aiuti a Gaza senza l’Onu

agenzia

'Non partecipiamo a operazione di aiuto che non sia indipendente

GINEVRA, 09 MAG – È “molto difficile” immaginare di distribuire aiuti umanitari a Gaza senza l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), ha affermato venerdì un portavoce dell’organizzazione. “È impossibile sostituire l’Unrwa in un posto come Gaza. Siamo la più grande organizzazione umanitaria”, ha dichiarato la portavoce Juliette Touma in una conferenza stampa ad Amman. Dal 2 marzo non è più consentito l’ingresso di aiuti umanitari nel territorio palestinese, dove vivono 2,4 milioni di persone. Israele ha ripreso la sua offensiva il 18 marzo. Le autorità israeliane affermano che il blocco mira a costringere Hamas a rilasciare gli ostaggi ancora detenuti a Gaza dopo l’attacco senza precedenti del movimento islamista del 7 ottobre 2023. Israele, che accusa Hamas di dirottare gli aiuti, ha anche suggerito di distribuirli ai centri controllati dai militari, una proposta ampiamente criticata dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni umanitarie. “Non parteciperemo ad alcuna operazione di aiuto che non rispetti i nostri principi umanitari di indipendenza, umanità e imparzialità”, ha affermato venerdì Rolando Gomez, portavoce delle Nazioni Unite a Ginevra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA