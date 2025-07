Uomini armati uccidono almeno 27 persone in Nigeria

agenzia

Raid in Stato di Plateau, sospettati allevatori di etnia Fulani

JOS, 15 LUG – Uomini armati hanno ucciso in Nigeria almeno 27 persone, ferendone diverse altre nella comunità di Jebu-Rahoss, situata nello Stato di Plateau: lo hanno detto alcune fonti locali. “Sono state uccise 27 persone innocenti, alcune anche a colpi di machete, soprattutto donne. Molti feriti sono stati portati in ospedale. Sospettiamo che gli aggressori siano allevatori Fulani”, ha precisato Haggai Gankis, segretario dell’organizzazione locale per i giovani, Berom Youth Moulders. Lo Stato di Plateau, nella parte centrale della Nigeria, è teatro da tempo di violenze, aumentate di recente, tra allevatori musulmani e agricoltori prevalentemente cristiani per l’accesso a terre e risorse. Secondo Gankis, l’attacco è avvenuto ieri sera, quando gli aggressori sono entrati nel villaggio aprendo il fuoco e uccidendo a colpi di machete. “Stavamo dormendo quando abbiamo sentito gli spari. Gli assalitori hanno aperto il fuoco contro molte persone e hanno anche usato il machete per ucciderne parecchie”, ha affermato David Chuwang, abitante di Jebu. “Altri cadaveri sono stati trovati, alcuni bruciati al punto da essere irriconoscibili e il numero di morti è ora salito a 27”, ha aggiunto. “Tre persone a me vicine sono state uccise senza motivo. Oggi 27 innocenti sono stati attaccati e uccisi”, ha spiegato Moses Da Chomo, un altro abitante del posto. Il superstite si ritiene “fortunato” perché gli aggressori non hanno attaccato la sua zona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA