Uomini vittima di violenza sessuale, a Madrid apre un centro di assistenza

La Comunità di Madrid assiste una media di 100 uomini all’anno vittime di abusi e aggressioni sessuali a causa soprattutto del chemsex

La regione di Madrid aprirà ad ottobre il primo Centro di assistenza integrale specializzata in Spagna per uomini vittime di violenza sessuale, con un investimento previsto di 500.000 euro annui. Lo segnalano fonti dell’assessorato per la Famiglia, Gioventù e Affari sociali anticipate dall’online El Confidencial.

Il nuovo centro per uomini adulti vittime di violenza sessuale si unisce agli altri due della Comunità di Madrid specializzati nell’assistenza a vittime di violenza sessuale nell’infanzia e nell’adolescenza.

«Molto di questi ragazzi hanno bisogno di continuità dei trattamenti a partire dai 18 anni e per questo apriremo una struttura per uomini adulti». hanno spiegato all’assessorato competente. Mentre le bambine e le adolescenti vittime di violenza sessuale, quando compiono l’età maggiorenne, già continuano l’assistenza psicosociale con interventi terapeutici individuali presso le strutture pubbliche della rete sanitaria.