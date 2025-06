Uomo ferito durante le proteste ‘No Kings’ in Utah è morto

agenzia

NEW YORK, 15 GIU – L’uomo ferito durante le proteste ‘No King’ in Utah è morto. Lo riferisce la polizia. Alle manifestazioni contro le politiche di Donald Trump che si sono tenute sabato in tutti gli Stati Uniti hanno partecipato, secondo gli organizzatori, milioni di americani. La vittima era rimasta ferita durante una sparatoria dai contorni ancora incerti insieme a un altro manifestante.

